"Динамо" в последний момент упустило победу над "Рейнджерс" в квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд

"Динамо" – "Рейнджерс" – 1:1

Голы: Ярмоленко, 38 – Дессер, 90+4

Начали команды на встречных курсах. В одной атаке "Джерс" Лоуренс и Дессерс не сумели переиграть Бущана. В ответ Бражко пробил выше ворот после углового. А на 18-й минуте "Динамо" оформило гол усилиями Ваната, сыгравшего на добивании. Впрочем, арбитр зафиксировал офсайд.

Шотландский гранд ответил остро. Маккозленд сместился в центр и пробил в дальний угол – за киевлян сыграла штанга. Впоследствии выстрелом с дистанции Батленда проверил Пихаленок. После активных полчаса соперники взяли небольшую паузу.

Тем более неожиданным стал гол "Динамо". Подопечные Александра Шовковского вышли вперед на 38-й минуте. Ванат прострелил с правого края штрафной, а Ярмоленко с позиции центрфорварда в касание отправил мяч в ворота.

Со стартом второй половины "Рейнджерс" попытался играть первым номером. В свою очередь "бело-синие" в любой момент были готовы к контратакам. Гости создали несколько моментов. В частности, Бущан в невероятном прыжке парировал удар Дессерса головой после навеса Жефте.

Постепенно "Динамо" отодвинуло ход событий подальше от собственных ворот. На поле стало больше борьбы, погас атакующий пыл "Рейнджерс". Команда Филиппа Клемана была опасна разве что во время стандартов. Но в последней атаке "светло-синие" сравняли счет, когда Дессер забил с передачи Черны.

Судьба победителя противостояния определится через неделю. Ответный матч за место в плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится в Глазго 13 августа. В следующем раунде сильнейший встретится с победителем пары австрийского "Зальцбурга" и нидерландского "Твенте".