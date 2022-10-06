"Динамо" на останніх хвилинах поступилося "Ренну" в Лізі Європи

Ліга Європи, група B, 3-й тур

"Ренн" – "Динамо" – 2:1

Голи: Тер'є, 23, Дуе, 89 – Циганков, 33

На правах господарів "червоно-чорні" взялися до справи зі стартових хвилин. Уже в дебюті французька команда створила дві нагоди – Гуїрі з кута воротарського не влучив у площину, а Маєр із меж штрафного пробив над воротами після помилки Попова.

Ще два моменти "Ренн" змарнував згодом. Спершу Буріжо наважився пробити з дальньої дистанції після відскоку – Бойко парирував м'яч у куті. Натомість Тер'є після передачі Маєра п'ятою відправив сферу поруч зі стійкою.

Гол у ворота "Динамо" справді назрівав, тож господарі трохи додали тиску та повели в рахунку на 23-й хвилині. "Ренну" вдалася блискавична атака з переведенням м'яча на лівий фланг, звідки Гуїрі прокинув до карної зони киян, і Тер'є втік від опіки Попова та класно пробив у дальній верхній кут Бойка.

"Біло-сині" швидко оговталися після пропущеного м'яча. Уже за якихось п'ять хвилин Сидочук наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Проте, м'яч пройшов далеко від площини воріт Манданда.

Та на 33-й "динамівці" розіграли зразкову комбінацію. Дубінчак із лівого флангу прострілив до карної зони, де Бєсєдін п'ятою елегантно віддав Буяльському, а той відпасував праворуч на Циганкова – перший удар вінгера парирував кіпер, але добиванню лідера "Динамо" вже ніхто завадити не зміг!

Після того, як рахунок знову став нічийним, на полі запанувало затишшя. Порушником спокою аж на старті другої половини став Ассіньйон. Оборонець "Ренна" підключився до атаки команди і зіграв на підбиранні, але його постріл просвистів повз дальню дев'ятку.

Згодом невелика паніка у володіннях Бойка завершилася ударом Те – голкіпер "Динамо" не дрімав. А за ним ще один момент не використав Ассіньйон. Цього разу фулбек обіграв Дубінчака на вході в штрафний, та пробив повз дальню стійку.

А на 69-й хвилині у всій красі показав себе Бойко. Буріжо знайшов момент для підступного удару з лінії карної зони, але український воротар в ефектному стрибку перевів м'яч із шістки на кутовий!

"Динамо" окреслило активність у фінальні десять хвилин. Циганков пофінтив у штрафному "Ренна" та пробив у суперника. Натомість Сидорчук ще раз пробив над воротами з дистанції. Здавалося, що справа йде до нічиєї, та концентрації гостям не вистачило.

На 89-й перемогу для "червоно-чорних" вирвав джокер Дуе. Розпочалася гольова атака з активного пресингу господарів. "Динамівці" опинилися під тиском на лівому фланзі оборони, і Попов не зміг вибити м'яч подалі. Сферу підхопив Дуе, влетів у штрафний і переграв Бойка в ближньому бою...

У паралельному матчі групи B "Фенербахче" впевнено здолав у Стамбулі АЕК із Ларнаки (2:0). Турецький гранд ділить лідерство в квартеті з "Ренном" – по 7 очок. Кіпріоти мають 3 бали, а в "Динамо" – 0.