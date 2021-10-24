"Динамо" без особливих проблем обіграло "Дніпро-1" і зберегло відрив від "Шахтаря"

Київське " Динамо "здобуло три очки в одному з центральних поєдинків 12-го туру української Прем'єр-ліги проти" Дніпра-1 " - 2:0. За киян голами відзначилися Віктор Циганков і Денис Гармаш.

У першій половині команди голів не забивали, хоча у киян було кілька непоганих моментів, щоб рахунок відкрити. Але зробили це гравці "Динамо" вже на старті другої половини. На 50-й хвилині Циганков розхитав захисника "Дніпра - 1" на правому фланзі, змістився до центру і запустив м'яч точно в дальню дев'ятку-1:0.

На 63-й хвилині Дніпряни зуміли запалити невелику пожежу в штрафному майданчику киян, але ні удар Ярмолюка, ні Довбика через частокіл ніг захисників "біло-синіх" пройти не зміг.

А далі кияни рахунок у матчі збільшили. На 70-й хвилині Логінов грубо помилився, пропустивши м'яч собі за спину, Циганков його підхопив, увійшов у штрафний і намагався відпасувати на Буяльського. Здавалося, що захисники передачу перехопили, але круглий відскочив до тільки вийшов на заміну Гармашу, який за допомогою ще одного рикошету пробив кіпера дніпрян - 2:0.

Таким рахунок залишився до фінального свистка. Перемога дозволила зберегти "Динамо" відкривши від "Шахтаря" в турнірній таблиці в три очки. "Дніпро-1" також залишився четвертим, правда, дніпрян може потіснити "Зоря", якщо сьогодні обіграє "Колос".

"ДИНАМО" - "ДНІПРО-1" 2: 0

Циганков, 50, Гармаш, 70

"Динамо": Бущан - Тимчик, Кендзера, Забарний, Миколенко (Караваєв, 76) - Шепелєв (Шапаренко, 46), Андрієвський (Сидорчук, 46) - Циганков, Буяльський, Вітіньо (Де Пена, 46) - Рамірес (Гармаш, 68)

"Дніпро-1": Кожокару - Лучкевич (Адамюк, 71), Логінов (Чуже, 82), Сваток, Монте, Гуцуляк - Джурасек (Білл, 82), Ігнатенко, Піхальонок, Ярмолюк (Назаренко, 72) - Довбик