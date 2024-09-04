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"Динамо" оприлюднило звіт про гуманітарну діяльність за липень-серпень

Фото: "Динамо" оприлюднило звіт про гуманітарну діяльність за липень-серпень (прес-служба клубу)
Автор: Олександр Мороз

За липень і серпень 2024 року ФК "Динамо" (Київ) передав військовим понад тисячу вогнегасників та 25 тонн маскувальних сіток, а також профінансував придбання розвідувальних дронів (3 шт.) та систем "Старлінк" (20 шт.).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

Крім того, клуб придбав 6 автівок для військових частин та до кінця війни забезпечив мобільним звʼязком 500 військових на лінії фронту.

Окрім допомоги військовим, клуб приділяє багато уваги й гуманітарній допомозі. Наразі було передано понад 100 тонн питної води та понад 200 тисяч штук протеїнових батончиків військовим частинам ЗСУ.

Також "Динамо" забезпечило засобами реабілітації ДКП "ВЕПОП". Медичне обладнання і медичні розхідники отримали й МКБ лікарня 25 та військовий госпіталь ДПСУ.

Крім того, клуб профінансував придбання апаратів діалізу для цілого ряду лікарень: Кагарлицької багатопрофільної лікарні, Київської обласної дитячої лікарні, Сєвєродонецької багатопрофільної лікарні, Тетіївської ЦЛ та Обухівської БЛІЛ.

Додатково клуб виділив 6 млн гривень на відновлення одного з відділень медичного закладу для онкохворих пацієнтів.

Також "Динамо" підписало меморандум з лікарнею "Охматдит" на фінансування відновлення усього поліклінічного відділення одного з корпусів, яке значно постраждало під час російської атаки 8 липня.

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