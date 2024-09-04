"Динамо" оприлюднило звіт про гуманітарну діяльність за липень-серпень

Крім того, клуб придбав 6 автівок для військових частин та до кінця війни забезпечив мобільним звʼязком 500 військових на лінії фронту.

Окрім допомоги військовим, клуб приділяє багато уваги й гуманітарній допомозі. Наразі було передано понад 100 тонн питної води та понад 200 тисяч штук протеїнових батончиків військовим частинам ЗСУ.

Також "Динамо" забезпечило засобами реабілітації ДКП "ВЕПОП". Медичне обладнання і медичні розхідники отримали й МКБ лікарня 25 та військовий госпіталь ДПСУ.

Крім того, клуб профінансував придбання апаратів діалізу для цілого ряду лікарень: Кагарлицької багатопрофільної лікарні, Київської обласної дитячої лікарні, Сєвєродонецької багатопрофільної лікарні, Тетіївської ЦЛ та Обухівської БЛІЛ.

Додатково клуб виділив 6 млн гривень на відновлення одного з відділень медичного закладу для онкохворих пацієнтів.

Також "Динамо" підписало меморандум з лікарнею "Охматдит" на фінансування відновлення усього поліклінічного відділення одного з корпусів, яке значно постраждало під час російської атаки 8 липня.