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"Динамо" обнародовало отчет о гуманитарной деятельности за июль-август

Фото: "Динамо" обнародовало отчет о гуманитарной деятельности за июль-август (пресс-служба клуба)
Автор: Александр Мороз

За июль и август 2024 года ФК "Динамо" (Киев) передал военным более тысячи огнетушителей и 25 тонн маскировочных сеток, а также профинансировал приобретение разведывательных дронов (3 шт.) и систем "Старлинк" (20 шт.).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

Кроме того, клуб приобрел 6 автомобилей для воинских частей и до конца войны обеспечил мобильной связью 500 военных на линии фронта.

Кроме помощи военным, клуб уделяет большое внимание и гуманитарной помощи. В настоящее время было передано более 100 тонн питьевой воды и более 200 тысяч штук протеиновых батончиков военным частям ВСУ.

Также "Динамо" обеспечило средствами реабилитации ГКП "ВЭПОП". Медицинское оборудование и медицинские расходники получили и МКБ больница 25 и военный госпиталь ГПСУ.

Кроме того, клуб профинансировал приобретение аппаратов диализа для целого ряда больниц: Кагарлыкской многопрофильной больницы, Киевской областной детской больницы, Северодонецкой многопрофильной больницы, Тетиевской ЦБ и Обуховской БЛИП.

Дополнительно клуб выделил 6 млн. гривен на восстановление одного из отделений медицинского учреждения для онкобольных пациентов.

Также "Динамо" подписало меморандум с больницей "Охматдет" на финансирование восстановления всего поликлинического отделения одного из корпусов, значительно пострадавшего во время российской атаки 8 июля.

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