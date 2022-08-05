"Динамо" окончательно отпустило легионера на родину
Руководство киевского "Динамо" отпустило флангового исполнителя Сидклея в бразильскую "Куябу".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.
Аутсайдер бразильской Серии А объявил о возвращении воспитанника "Атлетико Гояниенсе". Детали и сроки соглашения бразильца с "Куябой" пока неизвестны.
Сидклей достался команде бесплатно. "Динамо" предоставило легионеру статус свободного агента. Левофланговый исполнитель перебрался в Киев в июле 2018 года, но освоиться в рядах "бело-синих" так и не сумел.
Всего за "Динамо" Сидклей провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативных передачи. Украинский гранд дважды отдавал бразильца в аренду – в "Коринтианс" и ПАОК.
Посреди недели "Динамо" минимально одолело "Штурм" из Граца в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Единственный мяч во встрече оформил Александр Караваев.
Sidcley é do Dourado!— Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) August 4, 2022
O lateral-esquerdo Sidcley, ex-Athletico-PR e Corinthians, é reforço do Cuiabá para a disputa da Série A do Brasileiro.
Seja bem-vindo!
Saiba mais no site oficial. pic.twitter.com/sXMiDY5HTk
К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
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