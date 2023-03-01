"Динамо" оформило трансфер легіонера з Європи та повернуло латиноамериканця

19-річний хавбек – перший повноцінний трансфер "біло-синіх" між двома колами Прем'єр-ліги. Балканський опорник також може зіграти в центрі оборони.

Рамадані підписав із "Динамо" контракт на 3,5 роки. У новій команді він виступатиме під 92-м номером. Трансфер півзахисника коштував "біло-синім" орієнтовно 250 тисяч євро.

На професіональному рівні Рамадані дебютував у сезоні 2021/22. Загалом він провів у складі "Шкендії" 28 матчів, у яких забив 1 м'яч і віддав 1 асист. Також балканець зіграв 3 поєдинки за збірну Північну Македонію U-21.

Окрім того, "Динамо" повернуло з оренди форварда Еріка Раміреса. Венесуелець через конфлікт із головним тренером перестав потрапляти до заявки братиславського "Слована". У складі киян він виступав у сезоні 2021/22, коли провів 7 поєдинків у всіх турнірах (1 гол).