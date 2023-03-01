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"Динамо" оформило трансфер легионера из Европы и вернуло латиноамериканца

Фото: Решат Рамадани примерил футболку "Динамо" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Последний день зимнего трансферного окна в Украине ознаменовался двойным усилением киевского "Динамо". В частности, отечественный гранд договорился о переходе полузащитника северомакедонской "Шкендии" Решата Рамадани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

19-летний хавбек – первый полноценный трансфер "бело-синих" между двумя кругами Премьер-лиги. Балканский опорник может сыграть в центре обороны.

Рамадан подписал с "Динамо" контракт на 3,5 года. В новой команде он будет выступать под 92-м номером. Трансфер полузащитника обошелся "бело-синим" ориентировочно в 250 тысяч евро.

На профессиональном уровне Рамадани дебютировал в сезоне 2021/22. В общей сложности он провел в составе "Шкендии" 28 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист. Также балканец сыграл 3 поединка за сборную Северной Македонии U-21.

Кроме того, "Динамо" вернуло из аренды форварда Эрика Рамиреса. Венесуэлец из-за конфликта с главным тренером перестал попадать в заявку братиславского "Слована". В составе киевлян он выступал в сезоне 2021/22, когда провел 7 поединков во всех турнирах (1 гол).

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

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