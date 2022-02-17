"Динамо" с очередным голом Витиньо одержало победу на сборах

Киевское "Динамо" одержало очередную победу на тренировочных сборах в Турции. Успех в поединке с латвийской "Валмиерой" обеспечили голы Витинью и Александра Андриевского.

После стартовой разведки чемпион Украины быстро прибрал инициативу к своим ногам. Но действительно опасный момент "динамовцы" создали аж на 17-й минуте, когда Ванат в пределах штрафной отпасовал на Цыганкова, но к такому ходу кипер был готов.

Тут же Буяльский пробил в одно касание после передачи Де Пены – снова сэйв Матревича. Латвийцы на 26-й ответили куда опаснее. Это Салагадзе решился пробить из-за пределов штрафной зоны, но за "Динамо" сыграла перекладина.

Еще одна возможность у киевлян была перед перерывом. Буяльский пробросил мяч Дубинчаку во фланг, а Цыганков пробил с лета после кросса защитника – еще один эффектный сэйв Матревича!

На второй тайм "Динамо" вышло более мотивированнее. Вот Сидорчук нанес выстрел из полукруга штрафной (вратарь парировал кулаками). Вскоре Буяльский во время одной атаки дважды мог забивать, но подвела меткость.

В конце концов, сыграл джокер Луческу. На 67-й минуте Буяльский сыграл на подборе и навесил на линию вратарской, где Витиньо выиграл второй этаж и головой отправил мяч прямо в угол.

"Динамо" пыталось развить свой успех, но "Валмиера" приложила максимум усилий для сохранения счета приличным. В конце концов, забить во второй раз украинский гранд смог только с пенальти – Андриевский наказал соперника за фол против Буяльского.

Эта победа стала уже девятой в 11-ти матчах для "Динамо" в период подготовки к возобновлению сезона. Следующий спарринг – 19 февраля против ташкентского "Пахтакора".

Контрольный поединок

"Динамо" – "Валмиера" – 2:0

Голы: Витиньо, 67, Андриевский, 90 (пенальти)

Состав "Динамо": Бущан (Нещерет, 80) – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак (Караваев, 61) – Сидорчук (Бражко, 80), Буяльский, Гармаш (Андриевский, 46), Де Пена (Витиньо, 46), Цыганков (Антюх, 80) – Ванат (Шкурин, 61)