"Динамо" з черговим голом Вітінью здобуло перемогу на зборах

Київське "Динамо" здобуло чергову перемогу на тренувальних зборах у Туреччині. Успіх у двобої з латвійською "Валмієрою" забезпечили голи Вітінью і Олександра Андрієвського.

Після стартової розвідки чемпіон України швидко прибрав ініціативу до власних ніг. Та справді небезпечний момент "динамівці" створили аж на 17-й хвилині, коли Ванат у межах штрафного відпасував на Циганкова, та до такого ходу кіпер був готовий.

Тут же Буяльський пробив в один дотик після передачі Де Пени – знову сейв Матревича. Латвійці на 26-й відповіли значно небезпечніше. Це Салагадзе наважився пробити з-за меж карної зони, але за "Динамо" зіграла поперечина.

Ще одна нагода в киян була перед перервою. Буяльський прокинув м'яч Дубінчаку на флангу, а Циганков пробив з льоту після кросу оборонця – ще один ефектний сейв Матревича!

На другий тайм "Динамо" вийшло вмотивованішим. Ось Сидорчук завдав пострілу з півкола штрафного майданчика (воротар парирував кулаками). Згодом Буяльський під час однієї атаки двічі міг забивати, але підвела влучність.

Зрештою, зіграв джокер Луческу. На 67-й хвилині Буяльський зіграв на підборі й навісив на лінію воротарського, де Вітінью виграв другий поверх і головою відправив м'яч прямісінько в кут.

"Динамо" намагалося розвинути свій успіх, але "Валмієра" доклала максимум зусиль задля збереження рахунку пристойним. Зрештою, забити вдруге український гранд зміг лише з пенальті – Андрієвський покарав суперника за фол проти Буяльського.

Ця перемога стала вже дев'ятою за 11 матчів для "Динамо" в період підготовки до відновлення сезону. Наступний спаринг – 19 лютого проти ташкентського "Пахтакора".

Контрольний поєдинок

"Динамо" – "Валмієра" – 2:0

Голи: Вітінью, 67, Андрієвський, 90 (пенальті)

Склад "Динамо": Бущан (Нещерет, 80) – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак (Караваєв, 61) – Сидорчук (Бражко, 80), Буяльський, Гармаш (Андрієвський, 46), Де Пена (Вітінью, 46), Циганков (Антюх, 80) – Ванат (Шкурін, 61)