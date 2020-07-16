"Динамо" обыграло "Зарю" в борьбе за второе место в УПЛ

Киевское "Динамо" переиграло луганскую "Зарю" в борьбе за второе место в турнирной таблице, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Матч предпоследнего тура украинской Премьер-лиги завершился на НСК "Олимпийский" со счетом 3:1.

Команды не стали отсиживаться у своих ворот и сразу бросились атаковать. "Динамо" начало опасным штрафным, а "Заря" ответила голом. Открыл счет Артем Громов на второй минуте игры после ошибки в обороне киевлян, выйдя один на один с Бущаном и пробив в нижний угол.

"Бело-синие" быстро сравняли счет. Цыганков сыграл в стенку с Буяльским и отправил мяч в ближнюю девятку. Уже через минуту Сидорчук вывел команду вперед, и на 34 минуте снова Цыганков довел преимущество "Динамо", сыграв на добивании.

Во втором тайме игроки "Зари" пытались навязать игру соперника, но к забитым мячам это не привело.

После этой победы "Динамо" поднялось на второе место, опережая в турнирной таблице "Зарю" на два очка. В параллельной игре "Десна" уступила "Александрии" (1:3) и потеряла шансы завершить сезон на второй позиции.

Судьба серебряной награды определится в последнем туре. Подопечным Алексея Михайличенко достаточно сыграть вничью с "Колос", чтобы завершить чемпионат на втором месте. "Заря" в этот же день проведет матч с "Десной".

Напомним, что ранее "Динамо" завоевало Кубок Украины, одолев в финальном матче в серии пенальти полтавскую "Ворсклу".