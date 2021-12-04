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"Динамо" обіграло "Верес", але перше місце в УПЛ втратило

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Луцьк, Субота 04 грудня 2021 15:53
"Динамо" обіграло "Верес", але перше місце в УПЛ втратило Фото: Віктор Циганков допоміг " Динамо "здобути перемогу над" Вересом " (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Ігор Литвиненко

Київське "Динамо" перемогло рівненський "Верес" у 17-му турі української Прем'єр-Ліги - 3:0. Попри це, кияни поступилися першим місцем донецькому "Шахтарю" через гіршу різницю голів.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Командам довелося грати на досить складному полі - у Луцьку на стадіоні "Авангард" напередодні поєдинку не був включений Обігрів, через що газон був підмерзлим. Це призвело до великої кількості порушень і стиків.

Однак, попри умови, кияни діяли впевненіше і вже на 21-й хвилині змогли рахунок відкрити. Вербич в контратаці відпасував на Циганкова і отримав передачу у відповідь, після чого чітко пробив у ближній кут - 1:0.

У другій половині "Динамо" продовжило контролювати хід матчу. Спершу "біло-сині" заробили пенальті. І Циганков навіть забив, але рефері Монзуль змусила перебити "точку", бо хтось із киян вбіг у штрафну раніше удару. З другої спроби вінгер вже був неточний. Але все ж другий гол гравці "Динамо" таки забили. На 62-й хвилині Вербич отримав м'яч у штрафному майданчику і зміг пробити в ближній кут, удар якого проморгав кіпер "Вереса" Когут - 2:0.

А далі виправився Циганков. На 65-й хвилині захисник рівненського клубу Мірошник обрізався біля свого штрафного майданчика, м'яч підхопив Гармаш і відпасував на партнера, якому слід було лише потрапити у порожні ворота - 3:0.

Перемога дозволила динамівцям зрівнятися з "Шахтарем" по очках, але через меншу кількість голів вони другі.

&quot;Динамо&quot; обіграло &quot;Верес&quot;, але перше місце в УПЛ втратило

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