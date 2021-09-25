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"Динамо" обыграло "Рух" и вернулось на вершину УПЛ

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Львов, Суббота 25 сентября 2021 21:36
"Динамо" обыграло "Рух" и вернулось на вершину УПЛ Фото: один из голов киевлян на счету Дениса Гармаша (справа) (upl.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Киевское "Динамо" в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги без проблем разобралось на выезде с львовским "Рухом" - 2:0. Победа позволила "бело-синим" остаться единоличным лидером турнирной таблицы.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

После победы "Шахтера", который сегодня ранее разобрался с "Вересом" (4:1), киевлянам необходима была победа. До поединка клубы имели одинаковое количество очков - по 22. "Динамо" надолго откладывать дело не стало и судьбу встречи решило уже в первой половине.

Сперва на 29-й минуте с пенальти забил Виктор Цыганков, а, как оказалось, финальную точку во встрече поставил Денис Гармаш на 38-й минуте. Во втором тайме команды голов не забивали.

В итоге победа позволила киевлянам набрать 25 баллов и остаться единоличным лидером турнирной таблицы.

&quot;Динамо&quot; обыграло &quot;Рух&quot; и вернулось на вершину УПЛ

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