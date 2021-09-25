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"Динамо" обіграло "Рух" і повернулося на вершину УПЛ

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Львів, Субота 25 вересня 2021 21:36
"Динамо" обіграло "Рух" і повернулося на вершину УПЛ Фото: один з голів киян на рахунку Дениса Гармаша (праворуч) (upl.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Київське "Динамо" в рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги без проблем розібралося на виїзді з львівським "Рухом" - 2:0. Перемога дозволила "біло-синім" залишитися одноосібним лідером турнірної таблиці.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Після перемоги "Шахтаря", який сьогодні раніше розібрався з "Вересом" (4:1), киянам необхідна була перемога. До поєдинку клуби мали однакову кількість очок - по 22. "Динамо" надовго відкладати справа не стало і долю зустрічі вирішив вже в першій половині.

Спершу на 29-й хвилині з пенальті забив Віктор Циганков, а, як виявилося, фінальну крапку у зустрічі поставив Денис Гармаш на 38-й хвилині. У другому таймі команди голів не забивали.

У підсумку перемога дозволила киянам набрати 25 балів і залишитися одноосібним лідером турнірної таблиці.

&quot;Динамо&quot; обіграло &quot;Рух&quot; і повернулося на вершину УПЛ

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