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"Динамо" обыграло "Рух" и увеличило отрыв от "Шахтера" в УПЛ

Автор: Роман Тверденко

"Динамо" победило "Рух" в домашнем матче 19-го тура Премьер-лиги. Победа позволила увеличить отрыв на первом месте от "Шахтера".

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Игра не была богатой на моменты, но "Динамо" могло открыть счет значительно раньше, чем во втором тайме. Киевляне получили право исполнить пенальти за игру рукой футболиста "Руха" в штрафной, но Карлос Де Пена плохо исполнил пенальти и его удар отразил вратарь "Руха" Александр Бандура.

В целом игра казалась ничейной и безголевой, но "Динамо" во втором тайме прибавило и эффективно использовало персональные ошибки соперников в защите. Александр Караваев забил в этой игре первые свои два гола за Динамо, а между ними отличился вернувшийся в состав бело-синих бразилец Сидклей.

После победы у "Динамо" 46 очков и на международный перерыв команда Мирчи Луческу идет с семиочковым отрывом от "Шахтера", который проиграл в Харькове "Львову".

Напомним, "Динамо" и "Шахтер" вылетели из Лиги Европы. Киевляне проиграли по сумме двух матчей "Вильярреалу", а "горняки" - "Роме" своего бывшего тренера Паулу Фонсеки.

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