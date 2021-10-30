"Динамо" обыграло "Мариуполь" в УПЛ, пропустив первыми

Уже на старте поединка "Мариуполь" получил фору - на 3-й минуте рефери назначил пенальти в ворота "Динамо" за игру рукой в собственной штрафной от Сидорчука. Штраф четко реализовал Мишнев - 1:0.

Но сразу же капитан киевлян исправился, отправив мяч в сетку после дальнего удара на 5-й минуте - 1:1.

Далее "Динамо" пыталось атаковать, но из-за слишком большого количества ошибок все потуги завершались на подходах к штрафной. Но все же положительный результат для себя киевляне смогли добыть на 29-й минуте. Де Пена хорошо прострелил с левого фланга на Цыганкова, тот угодил в штангу, но Шапаренко первым воспользовался неразберихой в штрафной и добил таки мяч в сетку - 1:2.

После этого "бело-синие" стали играть более расковано и упустили еще несколько хороших возможностей отметиться. В частности, уже во второй половине вновь в штангу попал Цыганков.

На 60-й минуте "Мариуполь" чуть не воспользовался ошибкой обороны киевлян, но удар Шостака уже по пустым воротам сумели заблокировать "бело-синие". А далее еще один отличный дальний удар удался Сидорчуку. Капитан "Динамо" на 68-й минуте метров с 22 с левой ноги запустил мяч точно в "девятку" ворот "Мариуполя" - 1:3.

Киевляне могли еще не один гол забивать, но пропустили уже на второй компенсированной минуте после ужасной обрезки у своих ворот - гол на счету Клименко - 2:3. Последние секунды были очень "горячими" у ворот Бущана, но матч так и завершился.

Победа позволила "Динамо" набрать 35 очков - лучший показатель после 13-ти туров УПЛ. У идущего вторым "Шахтера" 29 баллов, но "горняки" сегодня играют с "Десной". Начало в 17:00.