"Динамо" обіграло "Маріуполь" в УПЛ, пропустивши першими

Вже на старті поєдинку "Маріуполь" отримав фору - на 3-й хвилині рефері призначив пенальті у ворота "Динамо" за гру рукою у власному штрафному майданчику від Сидорчука. Штраф чітко реалізував Мішньов - 1:0.

Але відразу ж капітан киян виправився, відправивши м'яч у сітку після дальнього удару на 5-й хвилині - 1:1.

Далі "Динамо" намагалося атакувати, але через занадто велику кількість помилок всі потуги завершувалися на підходах до штрафного майданчика. Але все ж позитивний результат для себе кияни змогли здобути на 29-й хвилині. Де Пена добре прострілив з лівого флангу на Циганкова, той влучив у штангу, але Шапаренко першим скористався плутаниною в штрафному майданчику і добив таки м'яч у сітку - 1:2.

Після цього "біло-сині" стали грати більш розкуто і упустили ще кілька хороших можливостей відзначитися. Зокрема, вже в другій половині знову в штангу потрапив Циганков.

На 60-й хвилині "Маріуполь" мало не скористався помилкою оборони киян, але удар Шостака вже по порожніх воротах зуміли заблокувати"біло-сині". А далі ще один відмінний дальній удар вдався Сидорчуку. Капітан "Динамо" на 68-й хвилині метрів з 22 з лівої ноги запустив м'яч точно в "дев'ятку" воріт "Маріуполя" - 1:3.

Кияни могли ще не один гол забивати, але пропустили вже на другій компенсованій хвилині після жахливого обрізання біля своїх воріт – гол на рахунку Клименка - 2:3. Останні секунди були дуже гарячими біля воріт Бущана, але матч так і завершився.

Таким рахунок і залишився до фінального свистка. Перемога дозволила "Динамо" набрати 35 очок - найкращий показник після 13-ти турів УПЛ. У "Шахтаря", який йде другим, 29 балів, але "гірники" сьогодні ще грають з "Десною". Початок о 17: 00.