"Динамо" объявило о переходе бельгийского форварда Каргбо

"Динамо" подписало контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо-младшим. Об этом сообщается на сайте киевского клуба.

Контракт рассчитан на 3,5 года. Основная позиция - центральный нападающий, но также способен сыграть левого и правого вингера.

Футболист в январе 2018 подписал первый профессиональный контракт с бельгийским клубом "Роселар". С конца августа 2019 до 17 ноября выступал на правах аренды в "Льерс Кемензонен". А 18 ноября по обоюдному согласию расторг контракт с клубом "Роселар".

Каргбо-младший вызывается в юношеские сборные Бельгии. Сейчас является игроком команды U19, за которую сыграл уже 7 матчей (1 мяч).

Ибрагим Каргбо-младший родился в футбольной семье. Его отец - известный игрок сборной Сьерра-Леоне Ибрагим Каргбо, который за свою карьеру поиграл во многих европейских клубах. В апреле ФИФА пожизненно дисквалифицировала его за участие в договорных матчах.

Следующий матч "Динамо" проведет против "Зари" 8 декабря. "Бело-синие" располагаются на 2 месте турнирной таблицы УПЛ, отставая от лидирующего "Шахтера" на 11 очков.

В Лиге Европы "Динамо" рискует не выйти в плей-офф. В последнем туре группового этапа 12 декабря "Динамо" дома примет "Лугано".