"Динамо" обрало домівку на основний раунд Ліги Європи

Керівництво київського "Динамо" визначилося з місцем проведення домашніх поєдинків змагального етапу Ліги Європи 2024/25. Столичний гранд гратиме в німецькому Гамбурзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс розкрив місто, де віце-чемпіон України проведе єврокубкову осінь. У попередньому сезоні портове місто було домівкою донецького "Шахтаря".
"У нас цього року буде 6 виїздів, кожного разу потрібно повертатися, їхати в гості, наприклад, до "Реал Сосьєдада", в Гамбург, де гратимемо домашні матчі. Це дуже важко для хлопців, але вони професіонали, мають відновлюватися, має бути ротація складу. Завдання, які стоять перед командою, ніхто не скасовував", – заявив функціонер.
Президент "Динамо" не назвав прямо стадіон, але, вочевидь, ідеться про "Фолькспаркштадіон" – домашню арену "Гамбурга". Стадіон здатен умістити 57 тисяч уболівальників на матчах чемпіонату та 51500 глядачів – у міжнародних поєдинках.
Арена збудована в 1951-1953 рр. У 1998 році відбулася реконструкція, що коштувала орієнтовно 100 млн євро.
Стадіон прийняв 5 матчів ЧС-2006. Зокрема, там двічі грала збірна України. "Синьо-жовті" спершу розгромили Саудівську Аравію (4:0) на груповому етапі, а потім поступилися збірній Італії (0:3) в чвертьфіналі Мундіалю. Цьогоріч арена приймала Євро-2024.
Поруч зі стадіоном у 2009 році відкрили спеціальне кладовище на 500 місць. Фанати "Гамбурга" можуть придбати там ділянку для поховання, щоб навіть після смерті бути поруч із улюбленою командою.
До слова, раніше "Динамо" поступилося "Зальцбургу" в кваліфікації Ліги чемпіонів.
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