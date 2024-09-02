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"Динамо" выбрало дом на основной раунд Лиги Европы

Фото: Вице-чемпион Украины будет выступать на немецкой земле (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Руководство киевского "Динамо" определилось с местом проведения домашних поединков обшего этапа Лиги Европы 2024/25. Столичный гранд будет играть в немецком Гамбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Президент "бело-синих" Игорь Суркис раскрыл город, где вице-чемпион Украины проведет еврокубковую осень. В предыдущем сезоне портовый город был домом донецкого "Шахтера".

"У нас в этом году будет 6 выездов, каждый раз нужно возвращаться, ехать в гости, например, к "Реал Сосьедаду", в Гамбург, где будем играть домашние матчи. Это очень тяжело для ребят, но они профессионалы, должны восстанавливаться, должна быть ротация состава. Стоящие перед командой задания никто не отменял", – заявил функционер.

Президент "Динамо" не назвал прямо стадион, но, очевидно, речь идет о "Фолькспаркштадионе" – домашней арене "Гамбурга". Стадион способен вместить 57 тысяч болельщиков на матчах чемпионата и 51500 зрителей – в международных поединках.

Что известно о "Фолькспаркштадионе"

Арена построена в 1951–1953 гг. В 1998 году состоялась реконструкция, стоившая ориентировочно 100 млн евро.

Стадион принял 5 матчей ЧМ-2006. В частности, там дважды играла сборная Украины. "Сине-желтые" сначала разгромили Саудовскую Аравию (4:0) на групповом этапе, а затем уступили сборной Италии (0:3) в четвертьфинале Мундиаля. В этом году арена принимала Евро-2024.

Рядом со стадионом в 2009 году было открыто специальное кладбище на 500 мест. Фанаты "Гамбурга" могут приобрести там участок для погребения, чтобы даже после смерти быть рядом с любимой командой.

К слову, ранее "Динамо" уступило "Зальцбургу" в квалификации Лиги чемпионов.

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ДинамоЛига ЕвропыГамбургИгорь Суркис