"Динамо" назвало спаринг-партнерів на літніх зборах: список суперників

"Біло-сині" нещодавно вийшли з відпустки та розпочали підготовку до нового сезону. Наразі підопічні Олександра Шовковського тренуються на клубній базі у Віті-Литовській під Києвом.

У першій декаді липня "Динамо" поїде на збори в Австрію. Там столичний гранд проведе мінімум три контрольні поєдинки. Суперниками "біло-синіх" будуть німецький "Падерборн", "Шальке" з Гельзенкірхена та данський "Брондбю".

Наразі в обоймі Шовковського 30 футболістів. Зокрема, приєдналися до лав "Динамо" новачки – оборонець Себальйос, хавбек Піхальонок і універсал Брагару. Також повернувся з оренди півзахисник Лонвейк. Згодом до тренувань приєднаються виконавці збірної України.

Список спарингів "біло-синих" у липні 2024 року: