"Динамо" назвало спарринг-партнеров на летних сборах: список соперников

"Бело-синие" недавно вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. В настоящее время подопечные Александра Шовковского тренируются на клубной базе в Вите-Литовской под Киевом.

В первой декаде июля "Динамо" отправится на сборы в Австрию. Там столичный гранд проведет минимум три контрольных поединка. Соперниками "бело-синих" будут немецкий "Падерборн", "Шальке" из Гельзенкирхена и датский "Брондбю".

В обойме Шовковского в данный момент 30 футболистов. В частности, присоединились к рядам "Динамо" новички – защитник Себальос, хавбек Пихаленок и универсал Брагару. Также вернулся из аренды полузащитник Лонвейк. Впоследствии к тренировкам присоединятся исполнители сборной Украины.

Список спаррингов "бело-синих" в июле 2024 года: