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"Динамо" назвало спарринг-партнеров на летних сборах: список соперников

Фото: Александр Шовковский впервые готовит команду к сезону (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" определилось с перечнем оппонентов во время подготовки к грядущему сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" недавно вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. В настоящее время подопечные Александра Шовковского тренируются на клубной базе в Вите-Литовской под Киевом.

В первой декаде июля "Динамо" отправится на сборы в Австрию. Там столичный гранд проведет минимум три контрольных поединка. Соперниками "бело-синих" будут немецкий "Падерборн", "Шальке" из Гельзенкирхена и датский "Брондбю".

В обойме Шовковского в данный момент 30 футболистов. В частности, присоединились к рядам "Динамо" новички – защитник Себальос, хавбек Пихаленок и универсал Брагару. Также вернулся из аренды полузащитник Лонвейк. Впоследствии к тренировкам присоединятся исполнители сборной Украины.

Список спаррингов "бело-синих" в июле 2024 года:

  • "Динамо" – "Падерборн", 10 июля
  • "Динамо" – "Шальке", 13 июля
  • "Динамо" – "Брондбю", 14 июля

 

К слову, ранее "Динамо" представило три комплекта формы на следующий сезон.

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