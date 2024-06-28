"Динамо" назвало спарринг-партнеров на летних сборах: список соперников

Киевское "Динамо" определилось с перечнем оппонентов во время подготовки к грядущему сезону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Бело-синие" недавно вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. В настоящее время подопечные Александра Шовковского тренируются на клубной базе в Вите-Литовской под Киевом.
В первой декаде июля "Динамо" отправится на сборы в Австрию. Там столичный гранд проведет минимум три контрольных поединка. Соперниками "бело-синих" будут немецкий "Падерборн", "Шальке" из Гельзенкирхена и датский "Брондбю".
В обойме Шовковского в данный момент 30 футболистов. В частности, присоединились к рядам "Динамо" новички – защитник Себальос, хавбек Пихаленок и универсал Брагару. Также вернулся из аренды полузащитник Лонвейк. Впоследствии к тренировкам присоединятся исполнители сборной Украины.
Список спаррингов "бело-синих" в июле 2024 года:
К слову, ранее "Динамо" представило три комплекта формы на следующий сезон.
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