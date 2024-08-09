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"Динамо" напіврезервним складом обіграло "Верес" в УПЛ

Фото: Микола Шапаренко (другий ліворуч) щойно відкрив рахунок у протистоянні (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" переграло рівненський "Верес" у другому турі української Прем'єр-ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Верес" – "Динамо" – 1:2

Голи: Шарай, 62 – Шапаренко, 15, Буяльський, 44

 

"Біло-сині" навіть в неоптимальному складі заволоділи ініціативою з перших хвилин. У стартові чверть години кияни змарнували два моменти – Попов після стандарту пробив вище воріт, а Супряга поцілив у воротаря. Зате Шапаренко після передачі Кабаєва майстерно поклав під поперечину.

Через кілька хвилин хавбек міг оформити дубль, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. Перед перервою не реалізував момент і Волошин, а Дахновський у відповідь закрутив м'яч у руки кіперу. Зате на 44-й хвилині Буяльський з лінії штрафного подвоїв перевагу "Динамо".

У другому таймі "Верес" спробував перехопити ініціативу. Проте, столичний гранд грамотно діяв у захисті та, здавалося, тримав перебіг подій під контролем. Утім, на 62-й хвилині гол "привіз" Нещерет. Голкіпер "Динамо" в простій ситуації вибив м'яч у Шарая, від якого снаряд полетів у ворота.

Пропущений м'яч розгнівав "Динамо". Підопічні Олександра Шовковського підняли темп і створили чимало моментів біля воріт Кожухара. Ось постріл Брагару воротар перевів на кутовий з-під поперечини, а потім повторив цей трюк і з ударом Буяльського. Натомість "гармата" від Дубінчика влучила в стійку.

Час ішов, а забити втретє киянам не вдавалося. Проте, двох забитих м'ячів "Динамо" цілком вистачило для перемоги. Тепер столичний гранд у доброму гуморі поїде на матч-відповідь Ліги чемпіонів проти шотландського "Рейнджерс". Натомість "Верес" у двох турах набрав 1 очко.

До слова, раніше "Динамо" втратило перемогу над "Рейнджерс" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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