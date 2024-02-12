"Динамо" мінімально здолало чемпіона Латвії на зимових зборах

Київське "Динамо" переграло латвійський РФШ у черговому спарингу в рамках підготовки до відновлення сезону в Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний матч

"Динамо" – РФШ – 1:0

Гол: Шапаренко, 69 (пенальті)

Спокійний старт зустрічі на 14-й хвилині розбавив Шапаренко. Хавбек "біло-синіх" отримав м'яч на лінії штрафного майданчика та другим дотиком змусив попрацювати кіпера – кутовий. Наступний же момент виник під завісу тайму, коли після удару Царенка зі штрафного низка партнерів не змогла зіграти на добиванні.

Попри очікування, зі стартом другої половини "Динамо" не полетіло вперед. Похвалити можна хіба що Беніто. Нігерієць спершу взяв ініціативу на себе та пробив значно повз ворота. А потім зіграв до останнього та змусив воротаря сфолити в межах штрафного.

До позначки підійшов Шапаренко та впевнено розвів м'яч і голкіпера по різних кутах. Гол киян став сигналом до кадрових змін. На поле вийшла ціла група "динамівців". Зокрема, Караваєв, Буяльський, Ванат та інші. Та перебіг подій на газоні не надто змінилися.

Більше того, під завісу зустрічі "Динамо" ледь не втратило перемогу. Лише Бущан ефектним сейвом врятував "біло-синіх" після пострілу Куадіо. Зрештою, команді Олександра Шовковського вистачило й одного забитого м'яча для перемоги. Наступний спаринг – 13 лютого проти "Динамо" з Тбілісі.

Стартовий склад "Динамо": Моргун, Дубінчак, Дячук, Сирота, Гусєв, Шепелєв, Шапаренко, Царенко, Кабаєв, Діалло, Супряга