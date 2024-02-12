"Динамо" минимально одолело чемпиона Латвии на зимних сборах

Киевское "Динамо" обыграло латвийский РФШ в очередном спарринге в рамках подготовки к возобновлению сезона в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный матч

"Динамо" – РФШ – 1:0

Гол: Шапаренко, 69 (пенальти)

Спокойный старт встречи на 14-й минуте разбавил Шапаренко. Хавбек "бело-синих" получил мяч на линии штрафной и вторым касанием заставил поработать кипера – угловой. Следующий момент возник под занавес тайма, когда после удара Царенко со штрафного ряд партнеров не смог сыграть на добивании.

Несмотря на ожидания, со стартом второй половины "Динамо" не полетело вперед. Похвалить можно разве что Бенито. Нигериец сначала взял инициативу на себя и пробил значительно мимо ворот. А потом сыграл до последнего и заставил вратаря сфолить в пределах штрафной.

К отметке подошел Шапаренко и уверенно развел мяч и голкипера по разным углам. Гол киевлян стал сигналом к кадровым изменениям. На поле вышла целая группа "динамовцев". В частности, Караваев, Буяльский, Ванат и другие. Но ход событий на газоне не сильно изменился.

Более того, под занавес встречи "Динамо" едва не упустило победу. Лишь Бущан эффектным сэйвом спас "бело-синих" после выстрела Куадио. В конце концов команде Александра Шовковского хватило и одного забитого мяча для победы. Следующий спарринг – 13 февраля против "Динамо" из Тбилиси.

Стартовый состав "Динамо": Моргун, Дубинчак, Дячук, Сирота, Гусев, Шепелев, Шапаренко, Царенко, Кабаев, Диалло, Супряга