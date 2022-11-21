"Динамо" мінімально переграло "Верес" і зберегло позиції в топ-4 УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Верес" – "Динамо" – 0:1

Гол: Циганков, 27

Кияни взяли м'яч під контроль зі стартових хвилин. На рідному стадіоні, де "біло-сині" змушені були зіграти виїзний матч, вони швидко взялися організовувати хвилі атак на ворота рівнян. Та до ударів справа в перші 15 хвилин не доходила.

Як наслідок, першими в площину воріт пробили футболісти "Вереса". Це Владислав Шарай наважився на удар із дистанції, але лише розім'яв Бущана. Натомість небезпечнішим був випад Ваната, але кіпер номінальних господарів Когут вийшов переможцем очної дуелі.

А на 27-й хвилині "Динамо" несподівано вікрило рахунок. Циганков зважився на удар із середньої дистанції та поцілив прямісінько під дальню стійку метрів із 20-ти. Воротар "Вереса" врятувати команду в цьому епізоді не зумів.

Після забитого м'яча кияни трохи зменшили запал і зосередилися на ґрунтовній підготовці атак. До перерви суперники обмінялися напівнагодами. Хавбек рівнян Дахновський пробив над воротами з дистанції, а столичний нідерландець Лонвейк не докрутив м'яч у дев'ятку зі штрафного.

На старті другої половини у столиці задощило, тож матч втратив у видовищності. На полі побільшало боротьби, фолів і впав градус атакувальних дій. Лише на 62-й хвилині сякий-такий момент змарнував Дахновський, пробивши головою вище воріт після подачі з флангу.

Згодом на ударній позиції опинився Циганков. Проте, оборона "Вереса" так і не надала "динамівцю" можливості завдати акцентованого удару. Натомість на 69-й Кучеров, перериваючи випад киян, ледь не зрізав м'яч у власні ворота.

Тут же Гармаш пробив із-за меж карної зони – мимо воріт. А Буяльський за кілька хвилин змарнував раптовий вихід віч-на-віч із голкіпером після відскоку, оскільки Когут не дав хавбеку "біло-синіх" пробити себе з кількох метрів. Били Бєсєдін, Гармаш, Сидорчук.

Зрештою, для перемоги "Динамо" вистачило й одного забитого м'яча. Завдяки восьмій перемозі в сезоні кияни зберегли місце в топ-4. Тепер у їхньому активі 26 очок. "Верес" залишився на 7-й позиції (17 пунктів).