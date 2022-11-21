"Динамо" минимально обыграло "Верес" и сохранило позиции в топ-4 УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Верес" – "Динамо" – 0:1

Гол: Цыганков, 27

Киевляне взяли мяч под контроль со стартовых минут. На родном стадионе, где "бело-синие" вынуждены были сыграть выездной матч, они быстро принялись организовывать волны атак на ворота ровенчан. Но до ударов дело в первые 15 минут не доходило.

Как следствие, первыми в створ ворот пробили футболисты "Вереса". Это Владислав Шарай решился на удар с дистанции, но только размял Бущана. Зато опаснее был выпад Ваната, но кипер номинальных хозяев Когут вышел победителем дуэли с глазу на глаз.

А на 27-й минуте "Динамо" неожиданно выкрыло счет. Цыганков решился на удар со средней дистанции и попал прямо под дальнюю стойку метров с 20-ти. Вратарь "Вереса" спасти команду в этом эпизоде ​​не сумел.

После забитого мяча киевляне немного сбавили пыл и сосредоточились на основательной подготовке атак. До перерыва соперники обменялись полувозможностями. Хавбек ровенчан Дахновский пробил над воротами с дистанции, а столичный нидерландец Лонвейк не докрутил мяч в девятку со штрафного.

На старте второй половины в столице усилился дождь, поэтому матч потерял в зрелищности. На поле стало больше борьбы, фолов, упал градус атакующих действий. Лишь на 62-й минуте кое-какой момент упустил Дахновский, пробив головой выше ворот после подачи с фланга.

Впоследствии на ударной позиции оказался Цыганков. Однако оборона "Вереса" так и не предоставила "динамовцу" возможности нанести акцентированный удар. В свою очередь на 69-й Кучеров, прерывая выпад киевлян, едва не срезал мяч в собственные ворота.

Тут же Гармаш пробил из-за пределов штрафной – мимо ворот. А Буяльский через несколько минут упустил внезапный выход один на один с голкипером после отскока, поскольку Когут не дал хавбеку "бело-синих" пробить себя с нескольких метров. Били Беседин, Гармаш, Сидорчук.

В конце концов для победы "Динамо" хватило и одного забитого мяча. Благодаря восьмой победе в сезоне киевляне сохранили место в топ-4. Теперь в их активе 26 очков. "Верес" остался на 7-й позиции (17 пунктов).