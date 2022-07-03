"Динамо" мінімально здолало "Сьйон" на зборах у Швейцарії: відео гола

Першою перемогою київського "Динамо" на тренувальних зборах у Швейцарії завершився спаринг проти місцевого "Сьйона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний поєдинок

"Сьйон" – "Динамо" – 0:1

Гол: Ванат, 35

"Динамо": Бойко (Нещерет, 46) – Тимчик (Кравченко, 46), Бурда (Дячук, 83), Боль, Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Яцик (Малиш, 67), Шепелєв (Андрієвський, 46), Н. Волошин (В. Волошин, 46), Гармаш (Бєсєдін, 46), Буяльський (Царенко, 72) – Ванат

У стартові хвилини "динамівці" створили кілька напівмоментів. Зокрема, удар Антюха після скидки Буяльського парирував голкіпер. Натомість Боль не зміг влучно замкнути навіс із кутового.

Перша ж реальна нагода забити втілилася в гол. Це Буяльський розрізним пасом вивів під гострим кутом Назара Волошина, а чи то удар, чи то простріл того вздовж воріт замкнув Ванат.

У відповідь "Сьйон" міг забити потужним дальнім ударом. Та в цьому моменті всю свою воротарську майстерність продемонстрував Бойко. Більше моментів до перерви команди не створили.

У другі 45 хвилин гра була рівною. На постріл Стоїльковіча в дальній кут (Нещерет не дрімав) "Динамо" відповіло ударом у руки голкіперу Андрієвського після комбінації за участю Бєсєдіна та Буяльського.

"Динамівці" мали ще мінімум дві нагоди закріпити власну перевагу. Ванат міг оформити дубль, але не встиг замкнути навіс Кравченка. Тим часом ще один удар Андрієвського став здобиччю воротаря "Сьйона".

Наступний контрольний матч "Динамо" проведе 5 липня. Суперником "біло-синіх" стане швейцарський гранд "Янг Бойз".