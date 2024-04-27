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"Динамо" в меншості вирвало перемогу над "Дніпром-1"

Фото: "Біло-сині" виграли непростий матч (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Дніпром-1" у 26-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур

"Дніпро-1" – "Динамо" – 1:2

Голи: Гуцуляк, 43 – Кабаєв, 49, Ванат, 90

Вилучення: Тимчик, 88 (Д, пряма червона картка)

 

Обережний старт від обох команд після 10-ї хвилини перервала повітряна тривога. Ракетна небезпека спровокувала вимушений відпочинок на півгодини. Після паузи активніше заграли кияни. Утім, момент виник аж на 31-й – Ванат із кількох метрів не переграв Волинця.

Здавалося, що "Динамо" заволоділо ініціативою повністю. Проте, це не завадило "спортклубівцям" оформити гол у роздягальню. Сваток закинув м'яч на правий фланг атаки, де Гуцуляк у протистоянні з двома оборонцями виборов м'яч біля лінії поля і перекинув над Бущаном.

Команда Олександра Шовковського відігралася на старті другої половини. На вістрі атаки "біло-синіх" опинився Ванат – пробити не зміг, але й оборонці не вибили м'яч подалі. Кабаєв зіграв на підбиранні та фактично розстріляв ворота з близької відстані – 1:1.

"Динамо" продовжило контролювати перебіг подій. Та до реальних моментів забити вдруге справа доходила вкрай рідко. Дальній постріл Шапаренка став здобиччю Волинця. Впорався кіпер і з низовим ударом Буяльського з лінії штрафного. Між цими нагодами Пасіч пробив у дев'ятку воріт киян, але Бущан встиг зреагувати.

Фінал драми прийшовся на останні хвилини основного часу. Спершу столичний гранд опинився в меншості після відвертого фолу Тимчика. А потім кияни розіграли зразкову атаку – Бражко розрізав оборону передачею на Супрягу, а той віддав назад на Ваната, який в дотик переграв Волинця – 1:2 у підсумку!

Перемога зберегла "Динамо" в чемпіонських перегонах. Кияни набрали 57 очок і йдуть другими в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Донецький "Шахтар" мають в активі 58 пунктів і матч проти черкаського ЛНЗ у запасі.

До слова, раніше "Минай" впевнено здолав "Чорноморець" і піднявся з дна таблиці УПЛ.

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ДинамоЧемпіонат УкраїниДніпро-1УПЛ