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"Динамо" в меньшинстве вырвало победу над "Днепром-1"

Фото: "Бело-синие" выиграли непростой матч (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" одержало волевую победу над "Днепром-1" в 26-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 26-й тур

"Днепр-1" – "Динамо" – 1:2

Голы: Гуцуляк, 43 – Кабаев, 49, Ванат, 90

Удаление: Тымчик, 88 (Д, прямая красная карточка)

 

Осторожный старт от обеих команд после 10-й минуты прервала воздушная тревога. Ракетнпя опасность спровоцировала вынужденный отдых на полчаса. После паузы активнее заиграли киевляне. Впрочем, момент возник на 31-й – Ванат с нескольких метров не переиграл Волынца.

Казалось, что "Динамо" завладело инициативой полностью. Однако это не помешало "спортклубовцам" оформить гол в раздевалку. Сваток забросил мяч на правый фланг атаки, где Гуцуляк в противостоянии с двумя защитниками завоевал мяч у линии поля и перебросил над Бущаном.

Команда Александра Шовковского отыгралась на старте второй половины. На острие атаки "бело-синих" оказался Ванат – пробить не смог, но и защитники не выбили мяч подальше. Кабаев сыграл на подборе и фактически расстрелял ворота с близкого расстояния – 1:1.

"Динамо" продолжило контролировать ход событий. Но до реальных моментов забить вторй раз дело доходило крайне редко. Дальний выстрел Шапаренко стал добычей Волынца. Справился кипер и с низовым ударом Буяльского с линии штрафной. Между этими возможностями Пасич пробил в девятку ворот киевлян, но Бущан успел среагировать.

Финал драмы пришелся на последние минуты основного времени. Сначала столичный гранд оказался в меньшинстве после откровенного фола Тымчика. А потом киевляне разыграли образцовую атаку – Бражко разрезал оборону передачей на Супрягу, а тот отдал назад на Ваната, который в касание переиграл Волынца – 1:2 в итоге!

Победа сохранила "Динамо" в чемпионской гонке. Киевляне набрали 57 очков и идут вторыми в турнирной таблице Премьер-лиги. Донецкий "Шахтер" имеет в активе 58 пунктов и матч против черкасского ЛНЗ в запасе.

К слову, ранее"Минай" уверенно одолел "Черноморец" и поднялся со дна таблицы УПЛ.

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