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"Динамо" з медобстеження футболістів розпочало підготовку до нового сезону

Фото: Перша група "динамівців" відвідала низку лікарів (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Основа київського "Динамо" готується до відновлення тренувань. Перша група виконавців пройшла медобстеження перед стартом підготовки до сезону 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Частина "біло-синіх" у понеділок, 26 червня, пройшла необхідне для початку роботи тестування. Традиційне медичне обстеження відбулося в одній зі столичних клінік.

У перший день до медиків навідалися 13 "динамівців" – Андрієвський, Боль, Н. Волошин, Гармаш, Дубінчак, Дячук, Лєднєв, Кабаєв, Караваєв, Попов, Шапаренко, Шепелєв і повернений із оренди в луганській "Зорі" Булеца. Вони за чергою відвідали лікарів – невропатолога, терапевта, травматолога, окуліста, отоларинголога, а також зробили кардіограму, УЗД і здали весь спектр аналізів, виміряли тиск і антропометричні дані.

"Щодо результатів обстеження, то вони будуть оброблятися протягом кількох днів, після чого їх передадуть клубним лікарям. Решта функціональних досліджень і тести можуть проводитися безпосередньо на клубній базі, для цього там є всі необхідні умови і необхідне обладнання", – йдеться в повідомленні.

Друга група киян навідається до лікарів у вівторок. Увечері "Динамо" проведе перше після відпустки тренувальне заняття на клубній базі у Віті-Литовській. Натомість 3 липня "біло-сині" поїдуть на збори до Австрії.

До слова, напередодні оцінили шанси Реброва та інших очолити "Динамо" замість Луческу.

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