"Динамо" с медобследования футболистов начало подготовку к возобновлению сезона

Первая команда киевского "Динамо" готовится к возобновлению тренировок. Первая группа исполнителей прошла медобследование перед стартом подготовки ко второму кругу Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Часть "бело-синих" в четверг, 12 января, прошла необходимое для начала работы тестирование. Традиционное плановое медицинское обследование состоялось в одной из столичных клиник.

"В четверг медобследование прошли голкиперы Валентин Моргун, Денис Игнатенко, защитники Константин Вивчаренко, Антон Боль, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, полузащитники Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Александр Яцик, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Назар Волошин, форварды Владислав Ванат и Владислав Супряга", – говорится в сообщении.

Футболисты посетили профильных специалистов – терапевта, кардиолога, офтальмолога, невропатолога. "Динамовцы" сдали анализы и прошли ряд обследований (кардиограмма, УЗИ и т. п.). Вторая группа игроков посетит клинику в пятницу, 13 января.

Утром же четверга они проведут утреннюю тренировку на клубной базе, а вечером обе группы проведут первую командную тренировку в 2023 году. На базе в Вите-Литовской "Динамо" будет заниматься до 20 января. Затем команда Мирчи Луческу отправится на сборы в Турцию.