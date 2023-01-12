ua ru
Чт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Динамо" с медобследования футболистов начало подготовку к возобновлению сезона

Новина українською →
Киев, Четверг 12 января 2023 10:55
"Динамо" с медобследования футболистов начало подготовку к возобновлению сезона Фото: "Динамовцы" начали подготовку к возобновлению сезона 2022/23 (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Первая команда киевского "Динамо" готовится к возобновлению тренировок. Первая группа исполнителей прошла медобследование перед стартом подготовки ко второму кругу Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Часть "бело-синих" в четверг, 12 января, прошла необходимое для начала работы тестирование. Традиционное плановое медицинское обследование состоялось в одной из столичных клиник.

"В четверг медобследование прошли голкиперы Валентин Моргун, Денис Игнатенко, защитники Константин Вивчаренко, Антон Боль, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, полузащитники Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Александр Яцик, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Назар Волошин, форварды Владислав Ванат и Владислав Супряга", – говорится в сообщении.

Футболисты посетили профильных специалистов – терапевта, кардиолога, офтальмолога, невропатолога. "Динамовцы" сдали анализы и прошли ряд обследований (кардиограмма, УЗИ и т. п.). Вторая группа игроков посетит клинику в пятницу, 13 января.

Утром же четверга они проведут утреннюю тренировку на клубной базе, а вечером обе группы проведут первую командную тренировку в 2023 году. На базе в Вите-Литовской "Динамо" будет заниматься до 20 января. Затем команда Мирчи Луческу отправится на сборы в Турцию.

К слову, ранее легенда "Динамо" Шовковский вернулся в команду в роли ассистента главного тренера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе