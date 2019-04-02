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"Динамо" после матчей с "Челси" стало сильнее, - Хацкевич

Новости » Спорт    02.04.2019 - 11:22
"Динамо" после матчей с "Челси" стало сильнее, - Хацкевич
Фото: Александр Хацкевич (fcdynamo.kiev.ua)

Главный тренер оценил игру команды в нынешнем еврокубковом сезоне

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич считает, что его команда стала сильнее, несмотря на критику после матчей Лиги Европы с лондонским "Челси". На ставника цитирует UA-Футбол.

"Как бы нас не критиковали СМИ, телевидение и эксперты после матчей с "Челси", я точно знаю, мы стали сильнее после этой европейской кампании. Оцениваю выступление команды позитивно.

На сегодняшний день "Динамо" достойно представляло как сам клуб, так и Украину в Лиге Европы. Мы показали, что команда была готова в этот период времени играть по два матча в неделю", - сказал Хацкевич.

"Динамо" проиграло "Челси" по сумме двух матчей со счетом 0:8.

Напомним, что следующий матч киевляне сыграют против "Зари" в чемпионате 3 апреля. Начало игры в 18:30. Этим поединком команды начнут второй этап УПЛ.

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