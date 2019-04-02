ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Динамо" після матчів з "Челсі" стало сильнішим, - Хацкевич

Новини » Спорт    02.04.2019 - 11:22
"Динамо" після матчів з "Челсі" стало сильнішим, - Хацкевич
Фото: Олександр Хацкевич (fcdynamo.kiev.ua)

Головний тренер оцінив гру команди в нинішньому єврокубковому сезоні

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич вважає, що його команда стала сильнішою, незважаючи на критику після матчів Ліги Європи з лондонським "Челсі". На ставники цитує UA-Футбол.

"Як би нас не критикували ЗМІ, телебачення і експерти після матчів з" Челсі ", я точно знаю, ми стали сильнішими після цієї європейської кампанії. Оцінюю виступ команди позитивно.

На сьогоднішній день "Динамо" гідно представляло як сам клуб, так і України в Лізі Європи. Ми показали, що команда була готова у цей період часу грати по два матчі на тиждень", - сказав Хацкевич.

"Динамо" програло "Челсі" за сумою двох матчів з рахунком 0: 8.

Нагадаємо, що наступний матч кияни зіграють проти "Зорі" в чемпіонаті 3 квітня. Початок гри о 18:30. Цим поєдинком команди почнуть другий етап УПЛ.

Футболіст "Динамо" Че Че перейшов у "Сан-Паулу" Українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України ДинамотренерОлександр Хацкевич
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся