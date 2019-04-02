"Динамо" після матчів з "Челсі" стало сильнішим, - Хацкевич

Фото: Олександр Хацкевич (fcdynamo.kiev.ua)

Головний тренер оцінив гру команди в нинішньому єврокубковому сезоні

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич вважає, що його команда стала сильнішою, незважаючи на критику після матчів Ліги Європи з лондонським "Челсі". На ставники цитує UA-Футбол.

"Як би нас не критикували ЗМІ, телебачення і експерти після матчів з" Челсі ", я точно знаю, ми стали сильнішими після цієї європейської кампанії. Оцінюю виступ команди позитивно.

На сьогоднішній день "Динамо" гідно представляло як сам клуб, так і України в Лізі Європи. Ми показали, що команда була готова у цей період часу грати по два матчі на тиждень", - сказав Хацкевич.

"Динамо" програло "Челсі" за сумою двох матчів з рахунком 0: 8.

Нагадаємо, що наступний матч кияни зіграють проти "Зорі" в чемпіонаті 3 квітня. Початок гри о 18:30. Цим поєдинком команди почнуть другий етап УПЛ.