"Динамо" у листопаді: повний розклад матчів українського гранда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Біло-сині" мають серію без перемог із трьох матчів. Підопічні Мірчі Луческу програли житомирському "Поліссю" і "Дніпру-1", а також звели внічию поєдинок із ковалівським "Колосом".

Виправити ситуацію "Динамо" намагатиметься в битвах із іншими претендентами на нагороди. На 3 листопада заплановане Класичне протистояння української Прем'єр-ліги з донецьким "Шахтарем". Натомість 12 листопада кияни зустрінуться з "Кривбасом" у Кривому Розі.

Після паузи на матчі збірних "динамівці" проведуть ще один поєдинок. 25 листопада команда Луческу прийме львівський "Рух" у столиці. Усі три майбутні суперники "Динамо" випереджають киян у турнірній таблиці УПЛ.

Повний перелік матчів "Динамо" у листопаді: