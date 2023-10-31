ua en ru
Вт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Динамо" в ноябре: полное расписание матчей украинского гранда

Киев, Вторник 31 октября 2023 14:58
UA EN RU
"Динамо" в ноябре: полное расписание матчей украинского гранда Фото: "Бело-синие" имеют неудачную серию результатов (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" продолжит сезон 2023/24 тремя поединками в последний осенний месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" имеют серию без побед из трех матчей. Подопечные Мирчи Луческу проиграли житомирскому "Полесью" и "Днепру-1", а также свели вничью поединок с ковалевским "Колосом".

Исправить ситуацию "Динамо" постарается в битвах с другими претендентами на награды. На 3 ноября запланировано Классическое противостояние украинской Премьер-лиги с донецким "Шахтером". В свою очередь 12 ноября киевляне встретятся с "Кривбассом" в Кривом Роге.

После паузы на матче сборных "динамовцы" проведут еще один поединок. 25 ноября команда Луческу примет львовский "Рух" в столице. Все три будущих соперника "Динамо" опережают киевлян в турнирной таблице УПЛ.

Полный перечень матчей "Динамо" в ноябре:

  • "Динамо" – "Шахтер", 3 ноября
  • "Кривбасс" – "Динамо", 12 ноября
  • "Динамо" – "Рух", 25 ноября

&quot;Динамо&quot; в ноябре: полное расписание матчей украинского гранда

К слову, накануне "Шахтер" разгромил "Викторию" по пути в полуфинал Кубка Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: ВСУ имеют "неплохие результаты"
Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: ВСУ имеют "неплохие результаты"
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ