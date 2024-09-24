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"Динамо" – "Лаціо": прогноз на матч Ліги Європи

Гамбург, Вівторок 24 вересня 2024 11:55
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"Динамо" – "Лаціо": прогноз на матч Ліги Європи Фото: "Біло-сині" повинні засмутити букмекерів (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" прийме римський "Лаціо" в основному раунді Ліги Європи 2024/25.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Лаціо" відбудеться в німецькому Гамбурзі 25 вересня. Поєдинок прийме "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Фахівці контори Favbet визначили фаворитом "орлів". На перемогу римлян можна поставити з коефіцієнтом 2,10. Тим часом імовірний успіх команди Олександра Шовковського оцінили солідним балом 3,90. Навіть нічийний підсумок трохи вірогідніший з кефом 3,65.

Персональні фанати Владислава Ваната можуть закластися на мінімум дубль свого улюбленця з перспективним коефіцієнтом 15,00. Любителі ж гострих відчуттів розглянуть варіант зі ставкою на точний рахунок. Наприклад, бойова нічия 2:2 запропонована з кефом 13,00.

Австрійці з Bwin підготували схожі цифри. На перемогу "Лаціо" заклали коефіцієнт 2,00. На нічию та гіпотетичну перемогу "Динамо" підготували майже рівні кефи – 3,50 та 3,60 відповідно.

Ставка на перемогу "біло-синіх" у кожному з таймів збільшить виграш у 12,5 разів. Смілива ідея поставити на голи обох команд до та після перерви винагороджена привабливим коефіцієнтом 12,00, а нульова нічия запропонована з цікавим кефом 10,00.

Грецький арбітр Тасос Сідіропулос призначений УЄФА на матч. Він вдруге судитиме поєдинок за участі "Динамо". Понад 10 років тому кияни мінімально поступилися бельгійському "Генку" на груповому етапі Ліги Європи.

До слова, раніше підготували прев'ю Ліги Європи на старті основного раунду.

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