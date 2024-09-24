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"Динамо" – "Лацио": прогноз на матч Лиги Европы

Гамбург, Вторник 24 сентября 2024 11:55
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"Динамо" – "Лацио": прогноз на матч Лиги Европы Фото: "Бело-синие" должны огорчить букмекеров (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" примет римский "Лацио" в основном раунде Лиги Европы 2024/25.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Лацио" состоится в немецком Гамбурге 25 сентября. Поединок примет "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Специалисты конторы Favbet определили фаворитом "орлов". На победу римлян можно поставить с коэффициентом 2,10. Тем временем вероятный успех команды Александра Шовковского оценили солидным баллом 3,90. Даже ничейный итог несколько вероятнее с кэфом 3,65.

Персональные фанаты Владислава Ваната могут заложиться на минимум дубль своего любимца с перспективным коэффициентом 15,00. Любители же острых ощущений рассмотрят вариант со ставкой на точный счет. К примеру, боевая ничья 2:2 предложена с кэфом 13,00.

Австрийцы из Bwin подготовили похожие цифры. На победу "Лацио" заложили коэффициент 2,00. На ничью и гипотетическую победу "Динамо" подготовили почти равные кэфы – 3,50 и 3,60 соответственно.

Ставка на победу "бело-синих" в каждом из таймов увеличит выигрыш в 12,5 раза. Смелая идея поставить на голы обеих команд до и после перерыва вознаграждена привлекательным коэффициентом 12,00, а нулевая ничья предложена с интересным кэфом 10,00.

Греческий арбитр Тасос Сидиропулос назначен УЕФА на матч. Он во второй раз будет судить поединок с участием "Динамо". Более 10 лет назад киевляне минимально уступили бельгийскому "Генку" на групповом этапе Лиги Европы.

К слову, ранее подготовили превью Лиги Европы на старте основного раунда.

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