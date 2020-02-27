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"Динамо" виключило Кадара із заявки УПЛ

Новини » Спорт     27.02.2020 - 20:58
"Динамо" виключило Кадара із заявки УПЛ
Фото: Тамаш Кадар (dynamo.kiev.ua)

Раніше Кадар був переведений в молодіжний склад

Київське "Динамо" виключило угорського захисника Тамаша Кадара із заявки на сезон 2019/2020 Української Прем'єр-ліги з футболу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УПЛ.

На початку лютого Кадар був переведений в молодіжний склад "Динамо" після нібито конфлікту з головним тренером киян Олексієм Михайличенком.

У своєму Instagram Кадар опублікував сторіс з написом "Будапешт. Скоро".

За даними ЗМІ, київський клуб планує продати угорського захисника. При цьому "Динамо" не зацікавлене в оренді. Портал Tranfermarkt оцінює Кадара в 4 млн євро.

Зазначимо, Кадар перейшов в "Динамо" у лютому 2017 року. У складі киян він провів 66 матчів, двічі ставав срібним призером УПЛ та Кубку України (2017, 2018 року), а також вигравав Суперкубок України (2018).

Раніше РБК-Україна писало, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на рік усунув нападника "Динамо" Артема Бесєдіна за порушення антидопінгових правил. Термін дії дискваліфікації почався ще з 19 грудня 2019 року, коли він був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях.

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