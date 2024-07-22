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"Динамо" і "Кривбас" отримали нових суперників у єврокубках

Фото: Криворіжці та кияни отримали непростих опонентів у єврокубках (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" зустрінеться з "Вікторією" з чеського Пльзеня в кваліфікації Ліги Європи, а київське "Динамо" дізналося потенційного конкурента за місце в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Команда Юрія Вернидуба розпочне виступи на європейській арені з 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Матчі проти чеського гранда заплановані на 8 серпня і 15 серпня.

Переможець протистояння криворіжців і "Вікторії" проб'ється в плей-офф кваліфікації другого за рангом єврокубка. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 5 серпня. "Кривбас" гарантовано буде серед несіяних команд в останньому відбірковому раунді.

Тим часом "Динамо" отримало наступного суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів. Якщо підопічні Олександра Шовковського пройдуть белградський "Партизан", то в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зустрінуться з шотландським "Рейнджерс". Ці матчі відбудуться 6-7 серпня і 13 серпня.

Кривий Ріг буде представлений у єврокубках уперше з 2000 року. Тоді "Кривбас" вилетів у першому раунді Кубка УЄФА від французького "Нанта" (0:1, 0:5). Підопічні Вернидуба, найімовірніше, гратимуть домашні матчі єврокубків у Кишиневі.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Партизана" перед протистоянням.

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