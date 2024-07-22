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"Динамо" и "Кривбасс" получили новых соперников в еврокубках

Фото: Криворожцы и киевляне получили непростых оппонентов в еврокубках (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" встретится с "Викторией" из чешского Пльзеня в квалификации Лиги Европы, а киевское "Динамо" узнало потенциального конкурента за место в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команда Юрия Вернидуба начнет выступления на европейской арене с 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Матчи против чешского гранда запланированы на 8 августа и 15 августа.

Победитель противостояния криворожцев и "Виктории" пробьется в плей-офф квалификации второго по рангу еврокубка. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 5 августа. "Кривбасс" гарантированно будет среди несеянных команд в последнем отборочном раунде.

Тем временем "Динамо" получило следующего соперника в квалификации Лиги чемпионов. Если подопечные Александра Шовковского пройдут белградский "Партизан", то в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов встретятся с шотландским "Рейнджерс". Эти матчи состоятся 6-7 августа и 13 августа.

Кривой Рог будет представлен в еврокубках впервые с 2000 года. Тогда "Кривбасс" вылетел в первом раунде Кубка УЕФА от французского "Нанта" (0:1, 0:5). Подопечные Вернидуба, скорее всего, будут играть домашние матчи еврокубков в Кишиневе.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Партизана" перед противостоянием.

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