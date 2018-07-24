"Динамо" хоче придбати нападника і флангового гравця

Президент клубу розповів, які позиції ще хочуть посилити в команді

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що робота клубу на трансферному ринку ще не закінчена і позначив позиції, які хочуть посилити в команді. Слова президента наводить офіційний сайт клубу.

"Якщо не активно, то точково працюємо на ринку, шукаємо нападника. Якщо нам попадеться якийсь ще фланговий гравець - ми теж звернемо увагу. Бажано, щоб футболісти, яких ми придбаємо, швидше вписалися до складу, заграли і допомогли команді домогтися як поточних, так і глобальних завдань, таких як боротьба за чемпіонство, Кубок України, Суперкубок.

Перший трофей ми вже виграли. Завдання - завойовувати перші місця на всіх фронтах, завжди бути першими. Іноді це вдається, іноді - ні. Але такі завдання завжди стоять перед командою", - сказав Суркіс.

Ігор #СУРКІС: «Завдання – перемагати на всіх фронтах, завжди бути першими»



Президент «Динамо» Київ поділився враженнями від поєдинку за Суперкубок України, а також від жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. https://t.co/CZguzyW6mr pic.twitter.com/GMKg9mBIjd — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 23, 2018

Нагадаємо, "Динамо" проведе матч першого туру української Прем'єр-ліги сезону 2018/19 проти полтавської "Ворскли" без глядачів.