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"Динамо" готове розпрощатися з лідерами команди

Київ, Вівторок 14 липня 2020 14:05
"Динамо" готове розпрощатися з лідерами команди
Фото: гравці "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Але зробити буде це дуже складно

Київське "Динамо" відкрито до пропозицій щодо лідерів команди - півзахисника Віктору Циганкову, захиснику Віталію Миколенко, а також легіонерам Томашу Кенджере, Мохаммеду Кадір, Фран Солю і Жерсону Родрігеш, що грає в турецькому "Анкарагюджю" на правах оренди. Однак знайти нові клуби для них буде дуже складно.

Про це пише Sport Arena.

Проблемою в питанні продажу Циганкова і Миколенко може стати серйозна запитувана сума за продаж гравців, особливо з урахуванням бажання клубів економити під час Коронавірусние кризи.

Кендзьору, Кадір і Соля "Динамо" хотіло відправити в інші команди ще в зимове трансферне вікно разом з іншими легіонерами - захисниками Карлосом Самбрано ("Бока Хуніорс") і Томашем Кадаром ("Шаньдун Лунен"), півзахисником Сідіклеем ("Корінтіанс"). Але продати їх складно через високі зарплати, які вони отримують в київському клубі.

За два тури до завершення сезону української Прем'єр-ліги "Динамо" йде на третьому місці в турнірній таблиці і веде боротьбу за 2 сходинку з "Зорею" і "Десною".

Нагадаємо, УЄФА оголосив остаточне рішення про дискваліфікацію форварда Динамо Артема Бесєдіна.

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