"Динамо" готово отпустить своего защитника в "Зенит"

Новости Спорт 17.07.2018 - 12:40
Фото: Тамаш Кадар (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: Тамаш Кадар (fcdynamo.kiev.ua)

Тамаш Кадар может продолжить карьеру в российском клубе

Российский "Зенит" заинтересован в услугах защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара. Об этом сообщает венгерский ресурс Nemzeti Sport.

Руководство "бело-синих" просит за 28-летнего защитника порядка 8 млн евро. Отмечается, что клубы очень близки к сделке. Сам футболист пока не комментирует эту информацию.

"Я ничего не могу сказать, это не зависит от меня", - сказал Кадар.

Контракт венгра с "Динамо" действует до лета 2020 года. Кадар переехал в Киев зимой 2017 года из польского "Леха" за два с половиной миллиона евро. В минувшем сезоне защитник провел в футболке киевского клуба 34 матча и сделал 2 ассиста. 

Ранее защитник играл за венгерские "Залаэгерсег" и "Диошдьер", английские "Ньюкасл" и "Хаддерсфилд" и голландскую "Роду".

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Теги:  Динамо,  Зенит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС