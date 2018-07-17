"Динамо" готово отпустить своего защитника в "Зенит"

Тамаш Кадар может продолжить карьеру в российском клубе

Российский "Зенит" заинтересован в услугах защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара. Об этом сообщает венгерский ресурс Nemzeti Sport.

Руководство "бело-синих" просит за 28-летнего защитника порядка 8 млн евро. Отмечается, что клубы очень близки к сделке. Сам футболист пока не комментирует эту информацию.

"Я ничего не могу сказать, это не зависит от меня", - сказал Кадар.

Контракт венгра с "Динамо" действует до лета 2020 года. Кадар переехал в Киев зимой 2017 года из польского "Леха" за два с половиной миллиона евро. В минувшем сезоне защитник провел в футболке киевского клуба 34 матча и сделал 2 ассиста.

Ранее защитник играл за венгерские "Залаэгерсег" и "Диошдьер", английские "Ньюкасл" и "Хаддерсфилд" и голландскую "Роду".