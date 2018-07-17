"Динамо" готове відпустити свого захисника в "Зеніт"

Тамаш Кадар може продовжити кар'єру в російському клубі

Російський "Зеніт" зацікавлений в послугах захисника київського "Динамо" Тамаша Кадара. Про це повідомляє угорський ресурс Nemzeti Sport.

Керівництво "біло-синіх" просить за 28-річного захисника близько 8 млн євро. Відзначається, що клуби дуже близькі до угоди. Сам футболіст поки не коментує цю інформацію.

"Я нічого не можу сказати, це не залежить від мене", - сказав Кадар.

Контракт угорця з "Динамо" діє до літа 2020 року. Кадар переїхав до Києва взимку 2017 року через польського "Леха" за два з половиною мільйони євро. У минулому сезоні захисник провів у футболці київського клубу 34 матчі і зробив 2 ассисти.

Раніше захисник грав за угорські "Залаегерсег" і "Діошдьйор", англійські "Ньюкасл" і "Хаддерсфілд" і голландську "Роду".