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Динамо - Гент: прогноз на матч за выход в группу Лиги чемпионов

Киев, Вторник 29 сентября 2020 12:07
Динамо - Гент: прогноз на матч за выход в группу Лиги чемпионов
Фото: "Гент" - "Динамо" (kaagent.be)
Автор: Вера Олейник

Специалисты считают фаворитом киевский клуб

Между киевским "Динамо" и бельгийским "Гентом" состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Футбол 1".

29 сентября 22:00
Киев, НСК "Олимпийский"

"Динамо" может впервые с сезона 2016/17 вернуться в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого киевской команде нужно преодолеть последний рубеж.

По мнению букмекеров, "бело-синие" являются безоговорочными фаворитами домашней встречи с "Гентом". На победу подопечных Мирчи Луческу в основное время дается коэффициент 1,80, тогда как успех бельгийцев оценивается в 3,75, ничейный результат - 3,70. На то, что хозяева поля смогут преодолеть плей-офф раунд квалификации, дается коэффициент 1,12, а вероятность выхода "буйволов" - 5,50.

Киевляне существенно улучшили шансы на проход в основной этап турнира благодаря победе на выезде - 2:1. Голами за украинскую команду отличились Владислав Супряга и Карлос де Пена, на что соперник ответил лишь одним точным ударом Кляйндинста.

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