"Динамо" – "Фенербахче": УЕФА определился с арбитром матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" и турецкий "Фенербахче" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов рассудит бригада арбитров из Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

33-летний Гленн Нюберг будет обслуживать первый матч украинского и турецкого грандов. Поединок "Динамо" – "Фенербахче" состоится 20 июля в польской Лодзи.

Судейская карьера шведа началась в 2008 году. Пять лет спустя он начал работать на матчах чемпионата Швеции. Статус арбитра ФИФА получил в 2016-м. В предыдущем сезоне судил матчи квалификации Лиги чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Нюбергу помогут его соотечественники. Роль лайнсменов исполнят Махбод Беиджи и Андреас Седерквист. Четвертый рефери – Адам Ладебек.

Накануне "Динамо" одержало минимальную победу над "Сьоном" на швейцарских сборах. Единственный мяч во встрече оформил нападающий "бело-синих" Владислав Ванат.