"Динамо" – "Фенербахче": турецкий гранд объявил заявку на матч Лиги чемпионов

На выездной поединок полетели 24 футболиста "канарок". В финальный список не попал новичок Чукур, а также группа травмированных исполнителей – Колкер, Густаво, Майер и Саматта.

Зато нашлись места для других летних подписаний. В списке оказались вингеры Росси и Брума, атакующий хавбек Линкольн, опорник Арау, полузащитник Мор и нападающий Кинг.

Официальная заявка "Фенербахче" на первый матч с "Динамо":

Вратари: Баиндыр, Четин

Защитники: Новак, Салаи, Арау, Тиссеран, Азиз

Полузащитники: Росси, Кахведжи, Креспо, Гюлер, Брума, Мор, Кападжак, Линкольн, Зайц, Гюмюшкая, Юксек, Кадиоглу

Нападающие: Кинг, Валенсия, Дурсун, Осайи-Самуэль

Матч "Динамо" – "Фенербахче" состоится в польской Лодзи 20 июля. Начало поединка в 21:00. Победитель пары пройдет в следующий этап квалификации, где встретится со "Штурмом".