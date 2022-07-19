UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" – "Фенербахче": турецкий гранд объявил заявку на матч Лиги чемпионов

Фото: Жорже Жезуш со своими подопечными (twitter.com/Fenerbahce)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жорже Жезуш определился с перечнем исполнителей, которые могут сыграть против киевского "Динамо" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

На выездной поединок полетели 24 футболиста "канарок". В финальный список не попал новичок Чукур, а также группа травмированных исполнителей – Колкер, Густаво, Майер и Саматта.

Зато нашлись места для других летних подписаний. В списке оказались вингеры Росси и Брума, атакующий хавбек Линкольн, опорник Арау, полузащитник Мор и нападающий Кинг.

Официальная заявка "Фенербахче" на первый матч с "Динамо":

Вратари: Баиндыр, Четин

Защитники: Новак, Салаи, Арау, Тиссеран, Азиз

Полузащитники: Росси, Кахведжи, Креспо, Гюлер, Брума, Мор, Кападжак, Линкольн, Зайц, Гюмюшкая, Юксек, Кадиоглу

Нападающие: Кинг, Валенсия, Дурсун, Осайи-Самуэль

Матч "Динамо" – "Фенербахче" состоится в польской Лодзи 20 июля. Начало поединка в 21:00. Победитель пары пройдет в следующий этап квалификации, где встретится со "Штурмом".

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоФенербахчеЛига Чемпионов