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"Динамо" – "Фенербахче": турецький гранд оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів

Фото: Жорже Жезуш зі своїми підопічними (twitter.com/Fenerbahce)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер турецького "Фенербахче" Жорже Жезуш визначився з переліком виконавців, які можуть зіграти проти київського "Динамо" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

На виїзний поєдинок полетіли 24 футболісти "канарок". До фінального списку не потрапив новачок Чукур, а також група травмованих виконавців – Колкер, Густаво, Маєр і Саматта.

Натомість знайшлися місця для інших літніх підписань. У переліку опинилися вінгери Россі та Брума, атакувальний хавбек Лінкольн, опорник Арау, півзахисник Мор і нападник Кінг.

Офіційна заявка "Фенербахче" на перший матч із "Динамо":

Воротарі: Баїндир, Четін

Захисники: Новак, Салаї, Арау, Тіссеран, Азіз

Півзахисники: Россі, Кахведжі, Креспо, Гюлер, Брума, Мор, Кападжак, Лінкольн, Зайц, Гюмюшкая, Юксек, Кадіоглу

Нападники: Кінг, Валенсія, Дурсун, Осайї-Самуель


Матч "Динамо" – "Фенербахче" відбудеться в польській Лодзі 20 липня. Початок поєдинку о 21:00. Переможець пари пройде в наступний етап кваліфікації, де зустрінеться зі "Штурмом".

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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