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"Динамо" – "Фенербахче": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

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Лодзь, Середа 20 липня 2022 12:30
"Динамо" – "Фенербахче": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: "Динамо" в одному з контрольних матчів (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2022/23 київське "Динамо" прийме стамбульський "Фенербахче" в польській Лодзі.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Фенербахче" відбудеться в польській Лодзі 20 липня. Початок поєдинку о 21:00. Переможець пари пройде в наступний етап кваліфікації, де зустрінеться зі "Штурмом".

Австрійці з Bwin оцінюють шанси команди приблизно рівними. На перемогу "Динамо" можна поставити з коефіцієнтом 2,60. Імовірність успіху "жовтих канарок" оцінили кефом 2,70. Нічия залишається найменш вірогідною – 3,30.

Любителі гострих відчуттів можуть поставити на вольову перемогу вітчизняного гранда. Коефіцієнт на звитягу "Динамо" з умовою, що кияни поступатимуться під час поєдинку, солідний – 12,50.

Схожі пропозиції презентували і британські букмекери William Hill. На перемоги "Динамо" та "Фенербахче" коефіцієнти взагалі ідентичні – 2,60 і 2,70 відповідно. Трохи більше вірять у нічию – кеф 3,25.

Для шанувальників спеціальних ставок перспективно виглядає нульова нічия як підсумок. На неї можна поставити з балом 11,00. Імовірність гола в останні 15 хвилин оцінили непоганим коефцієнтом 8,50.

Напередодні "Фенербахче" оголосив заявку на перший матч проти "Динамо". До переліку виконавців потрапили 24 футболісти турецького гранда.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Динамо" та "Фенербахче" у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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