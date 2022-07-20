"Динамо" – "Фенербахче": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2022/23 київське "Динамо" прийме стамбульський "Фенербахче" в польській Лодзі.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна .

Матч "Динамо" – "Фенербахче" відбудеться в польській Лодзі 20 липня. Початок поєдинку о 21:00. Переможець пари пройде в наступний етап кваліфікації, де зустрінеться зі "Штурмом".

Австрійці з Bwin оцінюють шанси команди приблизно рівними. На перемогу "Динамо" можна поставити з коефіцієнтом 2,60. Імовірність успіху "жовтих канарок" оцінили кефом 2,70. Нічия залишається найменш вірогідною – 3,30.

Любителі гострих відчуттів можуть поставити на вольову перемогу вітчизняного гранда. Коефіцієнт на звитягу "Динамо" з умовою, що кияни поступатимуться під час поєдинку, солідний – 12,50.

Схожі пропозиції презентували і британські букмекери William Hill. На перемоги "Динамо" та "Фенербахче" коефіцієнти взагалі ідентичні – 2,60 і 2,70 відповідно. Трохи більше вірять у нічию – кеф 3,25.

Для шанувальників спеціальних ставок перспективно виглядає нульова нічия як підсумок. На неї можна поставити з балом 11,00. Імовірність гола в останні 15 хвилин оцінили непоганим коефцієнтом 8,50.

Напередодні "Фенербахче" оголосив заявку на перший матч проти "Динамо". До переліку виконавців потрапили 24 футболісти турецького гранда.